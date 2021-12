O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, anunciou este sábado que o lateral-brasileiro Wendell vai ser titular ante o Sporting de Braga, no jogo da 14.ª jornada da I Liga.

«Há um jogador que tenho a certeza que joga amanhã. É o Wendell. Podem escrever, vai ser titular», adiantou Conceição, na conferência de imprensa de antevisão, no Olival.

Uma rara antecipação dada por Conceição sobre o onze inicial para um jogo, nos últimos tempos, acontece depois de o técnico do FC Porto ter dito, na sequência da expulsão do brasileiro ante o Atlético de Madrid, que a mesma tinha sido o momento do jogo, uma «infantilidade» e que não era «normal».

Este sábado, Conceição quis deixar tudo em pratos limpos sobre o assunto e sobre aquilo que é a relação com os seus jogadores.

«Para os comentadores, sei que há uma reação sempre – e não positiva – porque não lidam comigo diariamente e não sabem qual o meu discurso e a relação que tenho com os meus jogadores. O que faço é analisar factos. Vós quereis uma análise correta e de acordo com o que eu vejo no jogo, por isso é que se faz a conferência e a flash. Eu tenho de dizer o que se passou: sentimos mais dificuldades, porque estávamos bem no jogo. Ao ficar sem um jogador que tinha entrado e era importante… ele sabe e é o primeiro a saber que foi uma atitude que não foi boa para o que queríamos no jogo, quer era ganhá-lo e esse foi um dos fatores que no fundo ajudou a que nós não tivéssemos sucesso no final do jogo, mas a culpa não é deste ou daquele jogador, do adjunto. A culpa é de todos e assumo sempre isso», expôs Conceição, antes de lançar a titularidade de Wendell para o embate com os bracarenses.

O FC Porto recebe o Sporting de Braga às 20h30 de domingo, no Estádio do Dragão.