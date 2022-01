Jesús Corona é reforço do Sevilha até 2025, anunciou o clube espanhol esta sexta-feira.

O internacional mexicano deixa o FC Porto após seis temporadas e meia.

O negócio entre os dragões e o emblema sevilhano ronda os três milhões de euros, apurou o Maisfutebol. O jogador estava a poucos meses do final do contrato e a SAD portista conseguiu, assim, um encaixe financeiro com o jogador que, nos últimos anos, foi um dos maiores ativos do clube. Em 2019/20, Corona arrecadou mesmo o prémio de melhor jogador da Liga.

Formado no Monterrey, Tecatito chegou à Europa para jogar no Twente em 2013/14, antes de rumar ao Dragão em 2015. Vestiu a camsiola azul e branca em 286 jogos, nos quais apontou 31 golos. Ao serviço do FC Porto, Corona conquistou dois campeonatos, uma Taça de Portugal e ainda duas Supertaças.