Isolado em casa por força da pandemia de Covid-19, Zé Luís aguarda com otimismo o regresso à competição. O avançado do FC Porto garante que continua «a trabalhar muito» e garante que o foco está na conquista das competições nacionais.

«Estamos em primeiro e com os objetivos bem bem à nossa frente, bem focados para ganhar a Liga e vencer a Taça», afirma Zé Luís em entrevista à FC Porto TV.

A dez jornadas do fim do campeonato, o FC Porto é líder com mais um ponto que o Benfica. Para Zé Luís, o espírito de grupo teve muito peso na recuperação. «Quando estivemos na fase menos boa nunca virámos a cara à luta», diz o internacional caboverdiano, acrescentando que o grupo sempre acreditou que era possível «dar a volta».

No FC Porto desde o início desta época, o ponta-de-lança soma sete golos em 15 jogos no campeonato, mais dois golos na Taça de Portugal. Apesar de lamentar as lesões e de não ter conseguido «fazer mais», Zé Luís faz um balanço positivo do seu desempenho e, mais uma vez, evoca o espírito de grupo. «Chegar um clube grande, poder singrar, fazer parte de um grupo fantástico e saber e sentir que sou uma peça que pode ajudar, é gratificante», confessa o jogador de 29 anos com a esperança de «melhorar e dar mais alegrais ao clube e aos adeptos».

Por estes dias em que o planeta está obrigado ao distanciamento social, enquanto não pode dar alegrias nos relvados, Zé Luís tenta manter a sanidade mental e física com muito boa disposição, sobretudo nas redes sociais. «Gosto de partilhar e de tentar manter a ligação com os adeptos, porque sei que, neste momento de paragem, é difícil para quem gosta muito de futebol. Também tenho os meus momentos de descontração, dão-me alegria. Em casa tenho sempre algo para fazer, para animar e sorrir. Gosto de partilhar também para arrancar sorrisos às pessoas», afirma o jogador azul-e-branco, deixando um desafio aos companheiros de equipa menos dados a essas brincadeiras na internet: «No nosso plantel sei que o pessoal não gosta dessas brincadeiras, mas acho que deviam descontrair um bocado, porque esses momentos são de alegria».