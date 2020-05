O FC Porto conseguiu recuperar sete pontos de desvantagem e assumir a liderança da Liga antes da paragem forçada pela covid-19, mas Shoya Nakajima garante que não há euforia no balneário dos dragões, agora que a prova parece prestes a ser retomada.

«No futebol tudo pode acontecer, e acreditámos sempre que a recuperação seria possível. Foi, sem dúvida, uma vitória muito importante para o FC Porto [no clássico], mas a verdade é que ainda faltam disputar muitos jogos, e o Benfica não irá certamente atirar a toalha ao chão. Temos de nos manter focados no trabalho diário, com o pensamento de que nada está conquistado, e que temos de evoluir a cada dia e a cada jogo, para continuar na liderança», diz o internacional japonês em entrevista à revista «Dragões».

Tal como já revelado pelo presidente portista, Pinto da Costa, Nakajima assumiu que jogar pelo FC Porto era já um desejo antigo: «Quando estava no Portimonense e joguei contra o FC Porto, percebi que estava a defrontar a melhor equipa portuguesa. Sinto-me muito feliz por representar o clube e fazer parte deste plantel».

O médio ofensivo referiu ainda que trabalhar com Sérgio Conceição tem sido «uma experiência muito positiva»: «Tenho aprendido bastante com o mister. Tenho consciência que já consegui evoluir em alguns aspetos, mas sei igualmente o caminho que tenho a percorrer e a margem que tenho para melhorar.»

Com 28 jogos de dragão ao peito, Nakajima diz que o momento mais marcante foi o (único) golo apontado, no jogo da Taça de Portugal com o Santa Clara. «Apesar de ter sido um golo em que tive apenas de encostar. Podia ter sido mais bonito (risos).»

