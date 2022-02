O FC Porto está a dominar os prémios mensais da Liga. Esta terça-feira, o organismo anunciou que Vitinha foi eleito o médio do mês de janeiro da Liga. Na segunda-feira, Diogo Costa foi eleito o melhor guarda-redes e Mbemba foi eleito o melhor defesa.



Quanto a Vitinha, o jovem conquistou um total de 26,80% dos votos, superando Pedrinho (Gil Vicente FC), com 20,92%, e Otávio, companheiro de equipa que amealhou 9,80% dos votos.



O médio de 22 anos foi totalista nos quatro jogos do campeonato em janeiro, tendo contribuído para quatro triunfos do FC Porto, ante Estoril (fora, 2-3), Belenenses (fora, 1-4), Famalicão (casa, 3-1) e Marítimo (casa, 2-1).