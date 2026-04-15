O FC Porto parte com 24 jogadores para Inglaterra, para o jogo ante o Nottingham Forest, da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa.

Na lista de convocados do treinador Francesco Farioli estão três guarda-redes e 21 jogadores de campo. Nota para as chamadas dos jovens Gabriel Brás, Tiago Silva e Gonçalo Sousa, da equipa B, numa lista na qual não constam alguns nomes da equipa principal.

Ausentes, devido a lesões, estão Martim Fernandes, Nehuén Pérez, Samu e Luuk de Jong. Oskar Pietuszewski, não inscrito na UEFA, é outra baixa para o duelo ante a equipa treinada pelo português Vítor Pereira.

O Nottingham Forest-FC Porto está agendado para as 20 horas de quinta-feira e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.