FC Porto: Farioli leva 24 jogadores para Nottingham
Lista de convocados dos dragões sem Pietuszewski e quatro lesionados. Três jovens da equipa B chamados
Lista de convocados dos dragões sem Pietuszewski e quatro lesionados. Três jovens da equipa B chamados
O FC Porto parte com 24 jogadores para Inglaterra, para o jogo ante o Nottingham Forest, da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa.
Na lista de convocados do treinador Francesco Farioli estão três guarda-redes e 21 jogadores de campo. Nota para as chamadas dos jovens Gabriel Brás, Tiago Silva e Gonçalo Sousa, da equipa B, numa lista na qual não constam alguns nomes da equipa principal.
Ausentes, devido a lesões, estão Martim Fernandes, Nehuén Pérez, Samu e Luuk de Jong. Oskar Pietuszewski, não inscrito na UEFA, é outra baixa para o duelo ante a equipa treinada pelo português Vítor Pereira.
O Nottingham Forest-FC Porto está agendado para as 20 horas de quinta-feira e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.
A lista de convocados
Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e João Costa.
Defesas: Thiago Silva, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Dominik Prpić, Gabriel Brás, Alberto Costa, Francisco Moura, Zaidu.
Médios: Alan Varela, Pablo Rosario, Tiago Silva, Victor Froholdt, Seko Fofana, Gabri Veiga, Rodrigo Mora.
Avançados: Pepê, William Gomes, Gonçalo Sousa, Borja Sainz, Terem Moffi e Deniz Gül.