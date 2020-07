O médio do FC Porto, Sérgio Oliveira, alimentou a sua conta na rede social Instagram com várias imagens alusivas ao título de campeão nacional conquistado esta quarta-feira pelos azuis e brancos, uma delas uma faixa com a expressão: «vós num bindes pá festa?».

A frase alude a um vídeo de um adepto do Benfica, no Estádio Cidade de Barcelos, num jogo ante o Gil Vicente, que no passado disse essa frase, colocando-a nas redes sociais.

Vários adeptos, na festa do título esta noite, fizeram uso da frase nos Aliados, para comemorar a conquista do 29.º título nacional do FC Porto.