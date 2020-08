Campeão com o dorsal 32, Agustín Marchesín assume que gostaria de herdar agora a camisola 1 de Iker Casillas.

«Admiro muito o Iker, pelo tempo que passei com ele, pela forma como sempre me tratou. Seria um passo bonito para mim», diz o guarda-redes argentino em entrevista ao jornal Record.

Marchesín deixou ainda elogios a Sérgio Conceição, um «técnico impressionante».

«Aprendi muito com ele, admiro as pessoas frontais, que dizem as coisas na cara. Dizem as coisas e explicam-nas. Isso é importante e bonito», sustentou.