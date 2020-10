A MF TOTAL, a revista digital do nosso jornal, chega ao número 951 e tem, como habitualmente, conteúdos exclusivos. Na edição desta sexta-feira, o destaque vai para a entrevista a Tiquinho Soares, a primeira que o avançado concede desde que saiu do FC Porto para a China.



Não é só Soares a falar ao Maisfutebol. Diogo Salomão, a viver uma segunda vida no futebol com a camisola do Santa Clara, recorda os dias em que sonhou impor-se em Alvalade.



E já que se fala em Alvalade, a MF TOTAL recupera 30 nomes que estiveram dos dois lados da barricada, em jeito de lançamento de mais um Clássico entre Sporting e FC Porto.



Oportunidade também para recordar as rubricas e as melhores reportagens publicadas ao longo da semana, além das Galerias de Imagens, da Opinião e dos melhores Vídeos.



A partir das 23 horas, tudo para ler AQUI.