Casillas anunciou candidatura à presidência da Real Federação Espanhola de Futebol e irá concorrer com Luís Rubiales.



Através das redes sociais, o espanhol refere que será candidato assim que sejam convocadas eleições, acrescentando que já informou o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, da sua decisão.



Tudo indica que Casillas vai, assim, terminar a carreira durante a qual representou dois clubes: FC Porto e Real Madrid. O guarda-redes estreou-se pelos merengues com 18 anos e em 2010, aquando da saída de Raúl, assumiu-se como capitão.



725 jogos depois, o internacional por Espanha mudou-se para o Dragão. Dono e senhor da baliza azul e branca, Casillas sofreu um enfarte do miocárdio em maio do ano passado e não mais voltou a jogar.



O guardião, de 38 anos, tinha assegurado novidades sobre o futuro em março. E cumpriu.



Casillas, lembre-se, foi eleito pelo IFFHS o melhor guarda-redes do mundo em cinco ocasiões. Somou 24 títulos, entre os quais, três Ligas dos Campeões, um Mundial e dois Campeonatos da Europa.



Casillas vai concorrer com Rubiales, atual presidente da Real Federação Espanhola de Futebol.

Sí, me presentaré a la Presidencia de la @RFEF cuando se convoquen las elecciones. Juntos vamos a poner nuestra Federación a la altura del mejor fútbol del mundo: el de España. #IkerCasillas2020 pic.twitter.com/kHkBChqh4m — Iker Casillas (@IkerCasillas) February 17, 2020