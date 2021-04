No final da conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Nacional, Sérgio Conceição fez questão de deixar duas mensagens:

«Queria só dar os parabéns à Telma Monteiro, que foi campeã da Europa. É importante referir, mais uma atleta a elevar o nome de Portugal», começou por dizer o técnico do FC Porto.

«E, o mais importante deixei para o fim, dar os parabéns ao presidente pelo 39.º aniversário da sua eleição. Parabéns meus, que são extensíveis à equipa de trabalho e, com certeza, a todos os portistas», disse ainda Sérgio Conceição, no dia em que se cumprem 39 anos desde a primeira vez que Jorge Nuno Pinto da Costa foi eleito presidente do FC Porto.