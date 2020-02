Pinto da Costa congratulou Iker Casillas pela candidatura à presidência da Federação Espanhola: «Pessoalmente, fiquei muito contente. Antes de apresentar a sua candidatura, fez questão de vir ao Porto almoçar comigo para comunicar essa decisão e que portanto acabaria a carreira. O Casillas é um jogador com um palmarés impressionante e durante a sua carreira apenas esteve em dois clubes: no Real Madrid e no FC Porto e tem ambos no coração», afirmou o presidente do FC Porto.

«Já não está em atividade plena, mas é uma pessoa que nos vai fazer falta. Ainda agora, em Guimarães, antes do jogo, foi passada uma mensagem a incentivar os colegas que ele mesmo filmou para ser passada no balneário antes do jogo», acrescentou sobre Casillas.

Sobre o campeonato, o presidente do FC Porto foi lacónico: «A leitura que faço é que estávamos a sete pontos e estamos a um. Recuperámos seis.»