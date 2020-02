Pinto da Costa falou sobre o caso em que Marega foi alvo de racismo em Guimarães para sublinhar que foi sobretudo «um problema de estupidez».

«Não é pela atitude digna que o Marega passou para nós a ser importante. No final do ano, muito antes de sonharmos que isto era possível de acontecer, que o Marega recebeu o Dragão de Ouro do FC Porto. Não é por isto que ele passou a ser um grande atleta e um grande homem. Mais do que um problema de racismo, foi de estupidez. Nem compreendo como é que isso [a raça] pode ser problema para alguém. Isto é sobretudo um caso de polícia», afirmou o presidente do FC Porto em declarações à porta do Tribunal da Relação do Porto, onde testemunhou no âmbito do ataque à Academia de Alcochete, arrolado por Bruno de Carvalho.

Ainda expressando «solidariedade total com Marega», Pinto da Costa afirmou: «Na infância, os meus ídolos no FC Porto eram alguns jogadores de cor. Era-me indiferente qual a raça, país ou cor. O futebol, como serviu a mim, serviu a muita gente. No tempo do Jaburu e do Miguel Arcanjo eram os ídolos de todas as crianças aqui no Porto. O futebol serve para que não exista racismo. No primeiro jogo de futebol que eu vi, o FC Porto tinha um jogador de meio-campo, o Gastão, que era negro. Era um dos que eu mais gostava. Era um dos meus ídolos. Nem compreendo como é que isso pode ser problema para alguém.»

«Isto é sobretudo um caso de polícia. Se roubarem a carteira a uma pessoa num estádio, a responsabilidade não é dos clubes», concluiu.