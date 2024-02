O FC Porto confirmou este domingo que Zaidu sofreu uma lesão grave no joelho esquerdo na noite de sábado, na receção ao Estrela da Amadora.

Tal como o técnico dos dragões, Sérgio Conceição, já havia antecipado, o lateral-esquerdo não deve voltar a jogar esta época.

«Zaidu, que tem uma rotura total do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral externo do joelho esquerdo, foi a novidade num boletim clínico em que constam também Marcano e Gonçalo Ribeiro, ambos em tratamento», lê-se, na nota do clube portista.

Zaidu, refira-se, voltou às opções de Sérgio Conceição na vitória frente ao Estrela quase dois meses depois, ele que no início do ano esteve na CAN ao serviço da Nigéria.

Foi titular no lado esquerdo da defesa, mas acabou por lesionar-se à meia-hora de jogo: foi imediatamente substituído por Jorgie Sánchez.

Agora confirma-se o pior cenário e o FC Porto fica com mais um nome entregue ao boletim médico por largos meses, depois de Marcano, que também sofreu uma lesão grave no joelho, em setembro.