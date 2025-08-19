O futebolista espanhol Iván Jaime vai reforçar o CF Montréal, que disputa a Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos, por empréstimo do FC Porto, apurou o Maisfutebol, junto de fonte próxima do processo, na sequência da informação inicialmente avançada por O Jogo.

Fora dos planos do treinador Francesco Farioli nos dragões, tal como o Maisfutebol já tinha noticiado, Iván Jaime ruma ao clube canadiano, atual 14.º e penúltimo classificado da conferência Oeste da MLS, por uma temporada.

Contratado ao Famalicão – onde jogou três épocas – em 2023, Iván Jaime fez época e meia pelo FC Porto (total de 44 jogos, cinco golos e duas assistências) e, na segunda metade da época 2024/25, foi cedido ao Valencia, clube no qual fez dez jogos.

Os valores envolvidos

Quanto a detalhes do negócio, e de acordo com o que avança a generalidade da imprensa desportiva nacional, o empréstimo envolve um valor de 250 mil euros.

Há, ainda, obrigação de compra de cinco milhões de euros caso Iván Jaime faça pelo menos 45 minutos de 60 por cento dos jogos no CF Montréal. O valor sobe, no entanto, para 5,5 milhões de euros se tal for alcançado entre fevereiro e maio de 2026. Os canadianos ficarão, numa ou noutra circunstância, com 80 por cento dos direitos económicos do atleta de 24 anos, que fez formação no Málaga, onde subiu a sénior.

Há ainda valores relacionados com jogos, golos e assistências que podem render mais 250 mil euros ao FC Porto, num negócio que pode, contas feitas, chegar até aos seis milhões de euros.

