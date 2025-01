José Tavares, atual diretor da formação do FC Porto, é o treinador interino da equipa principal, na sequência da saída de Vítor Bruno, confirmou a SAD dos azuis e brancos, em comunicado, ao final da manhã desta segunda-feira.

«A FC Porto - Futebol, SAD informa que o plantel principal será interinamente orientado por uma equipa técnica dirigida por José Tavares, o atual diretor da formação do clube», refere a SAD dos portistas, em comunicado, no seu sítio oficial.

«José Tavares contará com Sérgio Ferreira, treinador dos sub-19, e Silvestre Varela, treinador adjunto no mesmo escalão, como assistentes neste período. Pedro Silva, o atual diretor de performance, desempenhará o cargo de preparador físico. Diogo Almeida, que já ocupava estas funções no plantel principal, orientará os guarda-redes», detalha ainda o FC Porto.

O treino desta tarde, que marca o início da preparação para o jogo da 7.ª jornada da fase de liga da Liga Europa, ante o Olympiakos, no Estádio do Dragão, agendado para as 17h45 de quinta-feira, é orientado por José Tavares.

«O treino desta segunda-feira, que marca o arranque da preparação para o jogo da Liga Europa contra o Olympiacos (quinta-feira, 17h45), está marcado para as 18h00 no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, e já será dirigido por José Tavares», informa, por fim, o FC Porto.

José Tavares regressou esta época ao FC Porto para dirigir a formação do clube. Antes, tinha estado nos azuis e brancos entre 2010/11 e 2021/22, tendo passado por vários cargos.

O técnico de 44 anos orientou as equipas sub-15, sub-19 e equipa B, tendo sido também observador da equipa principal. Entre 2017 e 2020 foi diretor da formação e agora, em 2024/2025, voltou a assumir o cargo do passado, integrando a estrutura da direção de futebol.

Nos últimos dois anos, José Tavares viajou para os Estados Unidos da América e treinou o Crown Legacy, que é a equipa secundária do Charlotte FC.