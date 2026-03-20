Rodrigo Mora sofreu uma lesão muscular e está fora dos convocados para os particulares de Portugal frente a Estados Unidos e México.

Poucas horas após ter sido chamado por Roberto Martínez para os compromissos da Seleção Nacional, o médio foi dado como indisponível pelos azuis e brancos, numa curta nota partilhada no site oficial.

Esta temporada, Rodrigo Mora soma cinco golos e duas assistências nos 36 jogos que realizou pela equipa principal do FC Porto.