FC Porto
Há 24 min
Lesão muscular tira Rodrigo Mora dos convocados da Seleção
Médio do FC Porto saiu lesionado na receção dos azuis e brancos ao Estugarda
DIM
Médio do FC Porto saiu lesionado na receção dos azuis e brancos ao Estugarda
DIM
Rodrigo Mora sofreu uma lesão muscular e está fora dos convocados para os particulares de Portugal frente a Estados Unidos e México.
Poucas horas após ter sido chamado por Roberto Martínez para os compromissos da Seleção Nacional, o médio foi dado como indisponível pelos azuis e brancos, numa curta nota partilhada no site oficial.
Esta temporada, Rodrigo Mora soma cinco golos e duas assistências nos 36 jogos que realizou pela equipa principal do FC Porto.
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