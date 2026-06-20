FC Porto oficializou a contratação de Eirik Granaas, jovem promessa de apenas 16 anos.

O médio assinou um contrato válido por três temporadas, até 2029, e vai representar a equipa B, embora esteja previsto que também trabalhe às ordens de Francesco Farioli.

Em comunicado, os dragões esclareceram que pagaram 1,8 milhões de euros fixos ao Fredrikstad FK pela totalidade do passe do jovem médio. Além disso, a transferência prevê «uma remuneração variável máxima de 1,5 milhões de euros em função do cumprimento de certos objetivos ao serviço da equipa A do FC Porto».

A juntar a isto, o Fredrikstad FK terá direito ao valor correspondente a 15 por cento das mais-valias de uma potencial futura transferência, embora o FC Porto possa recuperar 5 por cento dessa mais-valia por 600 mil euros.

Eirik Granaas começou a formação nas escolinhas do Stoppen SK, tendo ingressado na academia do Mjøndalen IF em 2022. No início do ano passado, mudou-se para o Fredrikstad FK e, com apenas 15 anos e 90 dias, superou o recorde de mais jovem de sempre a atuar na liga norueguesa, que tinha sido estabelecido em 2014, por Martin Ødegaard.