Uribe, Otávio, Galeno, Evanilson e Fábio Cardoso são as grandes novidades na lista de convocados do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, para a viagem a Itália, onde os azuis e brancos defrontam o Inter de Milão na quarta-feira, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Os cinco jogadores, que realizaram tratamento esta terça-feira, de acordo com informação do clube, figuram nas opções de Conceição, depois de terem ficado todos de fora do último encontro, frente ao Rio Ave, no sábado, para a I Liga.

Da lista de eleitos consta ainda o jovem médio Vasco Sousa, da equipa B, já chamado recentemente pelo técnico dos azuis e brancos ao plantel principal, pelo qual se estreou ante o Vizela, a 5 de fevereiro.

Os azuis e brancos estão de partida para Milão onde, às 19h45 locais (18h45 de Portugal Continental), o treinador Sérgio Conceição e o médio Marko Grujic falam em conferência de imprensa.

O Inter-FC Porto tem apito inicial marcado para as 20 horas de quarta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.

LISTA DE CONVOCADOS

Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos, Samuel Portugal;

Defesas: Fábio Cardoso, Pepe, David Carmo, Iván Marcano, Zaidu, Rodrigo Conceição, Wendell, João Mário;

Médios: Uribe, Grujic, André Franco, Otávio, Stephen Eustáquio, Vasco Sousa, Bernardo Folha.

Avançados: Mehdi Taremi, Pepê, Galeno, Danny Namaso, Toni Martínez, Evanilson, Gonçalo Borges.