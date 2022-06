O Arsenal anunciou a contratação de Fábio Vieira ao FC Porto.

Em comunicado no site oficial, os gunners informam que o internacional sub-21 português assinou um contrato de «longa duração».

Recorde-se que na semana passada, o FC Porto já havia revelado ter alcançado um «princípio de acordo» para a transferência por 35 milhões de euros, aos quais acrescem cinco milhões em variáveis. O jovem já aparecia, inclusivamente, no site da Premier League como jogador do emblema do norte de Londres.

No Arsenal, refira-se, o jogador de 22 anos vai usar a camisola número 21 e será companheiros de equipa de Cédric Soares e Nuno Tavares.

Em declarações aos meios de comunicação da equipa inglesa, Fábio Vieira explicou a mudança para a Premier League:

Estou contente, claro. É um passo importante na minha carreira. O Arsenal é um grande e histórico clube, por isso estou muito feliz por estar na minha nova casa. (...) Como disse, o Arsenal é um clube histórico de Inglaterra, e um dos maiores do mundo. Todos sabem que o Arsenal é uma grande equipa. Esse foi um dos principais fatores que me levaram a escolher o Arsenal. Gosto muito da forma como a equipa joga e mal posso esperar para começar.

O futebolista lembrou que ainda os três anos de equipa principal no FC Porto «foram muito importantes» e citou alguns dos jogadores que o fizeram gostar do Arsenal.

Sei que alguns jogadores muito famosos jogaram aqui. Algumas grandes estrelas, lendas do futebol, como Bergkamp, Thierry Henry, Cazorla, Fabregas. Lembro-me bem deles, eram jogadores com muita presença em campo.

Está assim confirmado o adeus de Fábio Vieira ao FC Porto, ele que se estreou pela equipa principal em 2020 e que fez a formação nos dragões. De azul e branco, conquistou dois campeonatos e uma Taça de Portugal.