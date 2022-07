O futebolista português Francisco Conceição, confirmado ao final da tarde desta quinta-feira como reforço do Ajax, considerou, numa mensagem imediatamente após a oficialização nos neerlandeses, que a sua saída do FC Porto «é o momento mais difícil» da sua curta carreira.

«Não tenho palavras para descrever tudo o que vivemos nestes anos em que representei o clube do meu coração. Representei o símbolo que amo como um de vós e cumpri um sonho de menino: ser campeão nacional. É o momento mais difícil da minha curta carreira. A despedida deste clube, da cidade e todos os adeptos tornam o FC Porto, não diferente, mas único», pode ler-se, no início da mensagem do extremo, através das redes sociais.

O jogador de 19 anos foi campeão nacional pelo FC Porto em 2021/22 e venceu também a Taça de Portugal. Pela equipa sénior, desde que se estreou em 2020/21, fez um total de 50 jogos e três golos.

Com grande parte da formação feita no Sporting, Francisco Conceição despede-se assim do FC Porto ao fim de quatro anos.



«Agradeço ao presidente, a todos os treinadores, aos colegas de equipa, aos funcionários que garantiram que nunca nos faltasse nada. Acima de tudo, quero agradecer o apoio de todos os adeptos do FC Porto. Sempre demonstraram um apoio e carinho especial por mim. São a alma e a paixão deste clube. A minha história nesta casa que considero minha não termina aqui. Do Futebol Clube do Porto nunca será um adeus, mas sim um até já. Vou sair, mas o Porto não sai de mim», finalizou.