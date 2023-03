Presidente do FC Porto, Pinto da Costa reiterou esta quarta-feira que tem o desejo de que Sérgio Conceição cumpra o contrato com os dragões até ao fim, ou seja, até 2024.

Questionado sobre os rumores da insatisfação do técnico portista, que alegadamente pondera até a saída imediata do clube, o dirigente garantiu que não sabe de onde vêm essas notícias.

«Têm de perguntar a quem as pôs [as notícias], nem a mim nem a ele, porque nenhum de nós falou sobre esse assunto, que não é assunto. Soube hoje quando vi os títulos dos jornais, ele não sabe de onde vem aquilo, eu também não», disse, aos jornalistas, no Olival.

«Se está tudo tranquilo? O contrato é até 2024, ele sabe que é para cumprir e eu quero que ele cumpra», acrescentou.

Pinto da Costa negou ainda que Sérgio Conceição tenha ficado insatisfeito após o presidente dos azuis e brancos ter defendido que os últimos anos têm sido de investimento, e depois de uma conferência de imprensa – pós-jogo com o Inter de Milão – em que o técnico lembrou que os reforços dos últimos tempos têm vindo de equipas teoricamente inferiores.

«Porque haveria de ficar? Se eu disse que houve investimento, e houve, e ele nunca disse que não houve... Falou foi dos jogadores contratados, até numa tentativa de os valorizar.

«Estou sempre tranquilo. Para mim é bom estar tranquilo. Porque não haveria de estar? Porque os jornais querem uma guerra? Ainda não têm categoria para inventarem uma guerra para me separarem a mim e ao Conceição», continuou.

O líder do FC Porto deixou também outra certeza: a de que o trabalho de Conceição tem sido valorizado internamente.

«Por mim, Conceição ficava até 2050»

«Internamente claro que está a ser valorizado, com toda a justiça já recebeu três Dragões de Ouro e tem uma estátua no museu por indicação minha. Acha que isso não é reconhecer o trabalho? Quando ele disse que não era reconhecido não era por nós nem por mim em particular. Tem toda a razão, não é reconhecido pela comunicação social. Só é quando pensam que têm um pretexto para nos dividir. Mas estão enganados, a nossa ligação nem é para o futebol, é de uma ligação de uma amizade que vem desde os 16 anos dele. E espero que a ligação dele ao FC Porto como treinador vá muito para lá de 2024.»

«Por mim Conceição ficava até 2050, eu não vou ficar que não vou durar tanto tempo. A ligação que fizeram de que eu ia fazer um investimento de milhões para ganhar as eleições... eu sou presidente do FC Porto vai fazer para o próximo mês 41 anos, e vocês, os mais velhos, sabem que nunca apresentei nenhum jogador ou treinador como trunfo», defendeu ainda Pinto da Costa, ele que afirmou que esta quarta-feira foi uma manhã «normal» de trabalho e que acabou a rir-se com Conceição perante estas notícias da insatisfação do técnico.