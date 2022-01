O FC Porto recebe o Famalicão este domingo no Estádio do Dragão, a partir das 20h30, em jogo da 19.ª jornada da Liga.

Depois do desaire do Sporting diante do Sp. Braga (1-2), a equipa de Sérgio Conceição tem a possibilidade de dilatar a vantagem no topo da classificação para seis pontos três rondas antes de receber os leões a 11 de fevereiro.

Com Pepe castigado e com João Mário e Manafá ainda limitados, Sérgio Conceição deverá manter o mesmo quarteto defensivo que utilizou no triunfo sobre o Belenenses. Maiores dúvidas na frente, com a possibilidade do treinador juntar Taremi a Evanilson ou manter Fábio Vieira no onze e começar apenas com um ponta de lança.

No lado do Famalicão, Rui Pedro Silva terá de fazer alterações na defesa, face ao castigo de Alexandre Penetra e à baixa de Batubinsika por covid-19. No ataque, Pedro Marques deve render Banza também afetado pela pandemia.

Acompanhe o jogo de logo à noite no AO VIVO do Maisfutebol