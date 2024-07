Daniel Chaves é o treinador escolhido pelo FC Porto para orientar a equipa de futebol feminino dos dragões, informou o clube esta terça-feira.

Trata-se de um regresso ao emblema portista, já que o jovem técnico de 33 anos já havia passado pelo Dragon Force. Além disso, acumulou experiência nas equipas de formação e femininas do Boavista, pelo Valadares, Oliveirense, Fafe, SC Braga, São Pedro da Cova, Coimbrões, Famalicão, Tirsense, Vitória de Guimarães e Leixões, além de ter sido adjunto de Fernando Valente no Arema FC, na Indonésia.

Com Daniel Chaves chegam também David Pinto e Catarina Mendes, adjuntos, e Rui Marques, treinador de guarda-redes.

«É com honra, orgulho e um grande sentido de responsabilidade que abraço este projeto pioneiro no clube, uma das bandeiras da campanha do presidente André Villas-Boas, e é com enorme satisfação que aqui estou. A afluência das jovens jogadoras, demonstrada nas captações na Constituição, dá-nos alento e projeta um futuro brilhante em termos do crescimento e da formação das jovens que aqui poderão chegar e essa vai ser a base do sustento do nosso plantel sénior, jogadoras capazes de fazer parte do projeto no presente e no futuro a médio e longo prazo», disse Daniel Chaves, aos órgãos de comunicação do FC Porto.

A equipa feminina do FC Porto, refira-se, já está inscrita na terceira divisão.