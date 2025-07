Victor Froholdt, de 19 anos, foi oficializado como reforço do FC Porto na manhã desta quarta-feira, assinando até junho de 2030 e com uma cláusula de 85 milhões de euros. Tal como noticiado pelo Maisfutebol, os azuis e brancos negociaram a transferência na ordem dos 18 milhões, alcançando acordo nos 20 milhões de euros, com mais dois milhões em variáveis.

Em 2024/25, o médio conseguiu seis golos e três assistências em 53 jogos pela equipa principal do Copenhaga. Este emblema reserva dez por cento de mais-valias sobre a próxima transferência de Froholdt.

«O FC Copenhaga vai assumir a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devida a terceiros e o FC Porto declara que terá encargos com serviços de intermediação de cinco por cento do montante da transação», lê-se em comunicado.

Victor Froholdt é o primeiro dinamarquês a jogar pelo FC Porto e escolheu envergar o número oito.

Formado entre Vallensbæk e Copenhaga, o médio foi considerado o melhor jovem da última edição da Liga dinamarquesa.