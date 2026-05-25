OFICIAL: João Afonso é reforço do FC Porto
Guarda-redes deixa o Santa Clara e assina pelos dragões até 2031
Guarda-redes deixa o Santa Clara e assina pelos dragões até 2031
O guarda-redes João Afonso é reforço do FC Porto, tal como o Maisfutebol já tinha noticiado, tendo sido oficializado ao final de tarde desta segunda-feira pelos azuis e brancos, com contrato até 2031.
«João Afonso é o primeiro reforço do FC Porto para 2026/27. Aos 19 anos, o guarda-redes troca o Santa Clara pelo FC Porto e assina um contrato válido para as próximas cinco temporadas, até 2031. Numa fase inicial, o internacional jovem português vai representar a equipa B e estará em permanente contacto com o plantel principal», refere o FC Porto, em comunicado.
Na época que findou nos últimos dias, João Afonso, nascido em Livramento, uma das 24 freguesias de Ponta Delgada, estreou-se na equipa principal do Santa Clara, há duas semanas. Foi titular e jogou os 90 minutos na vitória por 2-0 ante o Nacional a 11 de maio, na 33.ª jornada da Liga, tendo também alinhado na derrota por 1-0 na visita, precisamente, ao FC Porto, na 34.ª e última jornada, a 16 de maio.
João Afonso iniciou o seu percurso no futebol no Grupo Desportivo São Roque. Na época 2022/23, com 14 anos, rumou ao Santa Clara, onde integrou o plantel de juniores, pelo qual venceu o Campeonato de Futebol dos Açores, o Campeonato de São Miguel e ainda a Taça Gualter Manuel Jácome Correia da Costa, as principais provas regionais açorianas nas camadas jovens.
Na época 2023/24, além de ter jogado nos juniores, também representou a equipa sub-23. Internacional sub-18 por uma ocasião, quando jogou o Portugal-Suíça (3-2) a 8 de setembro de 2024, no Torneio Internacional de Limoges, João Afonso chega ao Dragão e vai vestir a camisola com o número 50.
LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências