O FC Porto vai jogar diante do Sintrense na terceira eliminatória da Taça de Portugal, ditou esta quarta-feira o sorteio.

A formação de Sintra, diga-se, está no primeiro lugar da Série D do Campeonato de Portugal, em igualdade pontual com o Louletano. Na ronda anterior, defrontou o Estrela FC.

A terceira ronda, já com equipas da Liga, está agendada para o fim de semana de 19 e 20 de outubro.