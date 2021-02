Jorge Nuno Pinto da Costa não conseguiu esconder a emoção ao falar de Alfredo Quintana, guarda-redes de andebol que faleceu nesta sexta-feira, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória no início da semana.

«Na força da vida, aos 32 anos, com 11 anos dedicados de alma e coração ao FC Porto, partiu, deixou-nos um grande vazio, mas ficará para sempre no coração de todos nós, de todos os que com ele conviveram, no seio sobretudo dos que lutaram dia a dia para que o clube que ele amava, o FC Porto, fosse cada vez maior», começou por dizer o presidente do FC Porto.

Em declarações aos meios do clube, Pinto da Costa elogiou o luso-cubano de 32 anos: «Foi uma maravilha de atleta, dedicou-se a cem por cento ao FC Porto. Ao fim de quatro anos, quis assumir a nacionalidade portuguesa, porque não queria mais sair do FC Porto.»

«Só este acidente lamentável e triste o levou de junto de nós fisicamente. Espiritualmente, o Quintana só falecerá no dia em que falecer o último daqueles que com ele privaram. Será uma memória viva para todos nós», completou o presidente do FC Porto, já com a voz embargada.