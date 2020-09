Yacine Brahimi está de visita à cidade do Porto, onde viveu e trabalhou entre 2014 e 2019. O argelino colocou uma foto na sua conta oficial no instagram, onde se percebe que visitou um dos hotéis mais conhecidos na margem sul do Douro, com vista privilegiada para a Invicta.



É importante lembrar o que Brahimi afirmou na entrevista dada ao Maisfutebol no final de 2019: quando acabar a carreira, o argelino pretende voltar ao Porto e viver na cidade com a família. O argelino ainda tem casa na região.



O Al Rayyan, clube de Brahimi no Qatar, só volta a jogar no dia de 19 outubro. Ao que soube o nosso jornal, o atleta aproveita a presença no Porto para debelar também uma pequena lesão junto de um fisioterapeuta com quem tem enorme confiança.