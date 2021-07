Os apanha-bolas que estiveram no particular entre o FC Porto e a Roma, esta noite, tiveram direito a uma surpresa muito especial no final da partida.

Das mãos do capitão Pepe, todos os jovens receberam um saco personalizado com artigos dos dragões e ainda receberam autógrafos do internacional português.

FC Porto e Roma empataram esta noite a uma bola, numa partida que decorreu no Algarve.

Ora veja as prendas entregues pelo «Pai-Natal» Pepe: