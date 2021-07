O golo de pontapé de bicicleta de Mehdi Taremi ao Chelsea, na Liga dos Campeões, foi eleito pela UEFA como o golo do ano, anunciou o organismo nesta quinta-feira.

O iraniano venceu com 30 por cento dos votos e levou a melhor sobre Insigne, cujo golo apontado no Europeu frente à Bélgica ficou em segundo lugar. O terceiro mais votado foi Kemar Roofe, do Rangers, com o golo que marcou ao Standard Liège, na Liga Europa.

Recorde-se que este mesmo golo de Taremi já tina sido eleito o golo do ano da Liga dos Campeões e do FC Porto.

[artigo atualizado]