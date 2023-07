Nico González é reforço do FC Porto, tal como o Maisfutebol havia anunciado.

O jovem médio que chega do Barcelona foi anunciado pelo speaker do Estádio do Dragão antes do jogo desta noite frente ao Rayo Vallecano, e em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os dragões confirmaram o negócio.

Na nota, o FC Porto informa que paga oito milhões e 400 mil euros por Nico e que o Barça fica com uma opção de recompra fixada nos 30 milhões de euros, a qual é válida até 30 de junho de 2025.

Além disso, o Barça «terá ainda direito a receber 40 por cento da mais valia obtida numa futura transferência do referido jogador (ao valor de venda terá de se deduzir o valor do investimento do FC Porto no jogador)».

Nico assinou um contrato com o emblema azul e branco válido até 2028, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

O futebolista espanhol de 21 anos fez a formação no Barcelona e o ano passado esteve emprestado ao Valência: fez um golo e uma assistência em 26 jogos.

Nico será o novo camisola 16 do FC Porto.

É o segundo reforço para Sérgio Conceição esta época, depois do também espanhol Fran Navarro, avançado ex-Gil Vicente.