O extremo espanhol Ángel Alarcón é reforço do FC Porto, para jogar na equipa B, anunciou esta quinta-feira o clube azul e branco.

Produto da formação do Barcelona, onde chegou em 2018, aos 14 anos, após uma passagem pelos escalões jovens do Espanhol, Alarcón estreou-se com profissional no Barcelona B, aos 16 anos.

Na época 2022/23, estreou-se na equipa principal do Barcelona (a única época em que jogou nesta), tendo feito três jogos na liga espanhola, sagrando-se por isso campeão nacional ao serviço do Barcelona, então treinado por Xavi Hernández.

Na temporada passada, em que jogou na equipa B e nos sub-19, Alarcón jogou e marcou contra o FC Porto, na vitória do Barcelona para a Youth League, por 2-0, a 4 de outubro de 2023, em Pedroso.

O jovem extremo, como o Maisfutebol noticiou, chegou ao Porto na terça-feira, no âmbito da transferência para o FC Porto, que não detalhou a duração do vínculo.

Alarcón é o quinto reforço para os bês do FC Porto, que disputa a II Liga, depois de Kaio Henrique, Domingos Andrade, Felipe Silva e Brayan Caicedo.