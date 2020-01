Luís Óscar González, Lucho para todos, El Comandante no mundo do futebol.



A elegância no meio-campo, cabeça levantada e todo o mundo da bola aos pés. Seis temporadas e meia de dragão ao peito, um dos melhores estrangeiros na história do FC Porto e o quinto com mais aparições oficiais pelos azuis e brancos: 241 jogos/61 golos.



Aos 39 anos, o médio argentino prepara aquela que será, «muito provavelmente», a última temporada como futebolista. Veste desde 2016 a camisola do Athletico Paranaense e é a partir de Curitiba que abre a alma ao Maisfutebol numa entrevista de quase 60 minutos.



A conversa passa sobretudo pelos anos no Dragão e pelos seis campeonatos nacionais conquistados, mas vai até à sua infância em Buenos Aires e ao futuro como treinador, bem como um olhar sobre o FC Porto atual e as dificuldades no combate com o Benfica.



Lucho Gonzalez já está a tirar o curso de técnico e o objetivo a médio prazo é mesmo esse: passar a sua ideia de jogo. Provavelmente, num campo de futebol perto de si, de nós.



A entrevista será dividida em cinco peças e abre a edição 920 da MF TOTAL, perto da meia-noite.