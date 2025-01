O lateral luso-brasileiro João Moreira é reforço da equipa B do FC Porto, anunciou o clube azul e branco, na manhã desta sexta-feira.

«FC Porto e São Paulo acordaram a cedência de João Moreira sem custos associados ao empréstimo. O acordo inclui a opção de compra, por parte do FC Porto, de 50 por cento dos direitos económicos do atleta pelo valor fixo de dois milhões de euros», refere o FC Porto, em comunicado.

João Moreira, de 20 anos, é o terceiro reforço da equipa B do FC Porto nesta janela de mercado, depois de Leonardo Vonic e Trofim Melnichenko.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências

Na mesma nota, o FC Porto declara que não tem «encargos com serviços de intermediação» por João Moreira, assim como por William Gomes, reforço também confirmado na manhã desta sexta-feira. No sentido contrário, o FC Porto confirmou a rescisão de Wendell, que será reforço do São Paulo.

Com ascendência portuguesa, João Moreira começou o seu percurso na formação do Osasco Audax, mas foi no São Paulo que fez grande parte do seu percurso nas camadas jovens, chegando até sénior.

Pela equipa principal do São Paulo, João Moreira venceu a Supertaça do Brasil, em 2024. No total, pela equipa principal, entre 2022 e 2025, João Moreira fez 26 jogos, um golo e três assistências.