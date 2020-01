Zé Luís completa esta sexta-feira o 29.º aniversário e bem pode dizer-se que teve direito a um presente bem especial por parte dos colegas do FC Porto.

Antes do começa do treino desta manhã, o plantel azul e branco perfilou-se para deixar passar o avançado cabo-verdiano numa espécie de corredor. O problema é que o presente era envenenado e Zé Luís foi presenteado com um ataque de calduços.

Recorde-se que o FC Porto disputa este sábado a final da Taça da Liga, frente ao FC Porto. Zé Luís, lesionado, não será opção para Sérgio Conceição.

Ora veja: