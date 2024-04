Sérgio Conceição deixou rasgados elogios, esta terça-feira, a Ricardo Nunes, antigo guarda-redes, que terminou a carreira no passado domingo.

Em declarações ao Canal 11, o técnico dos azuis e brancos recordou o período em que orientou Ricardo Nunes, na Académica, antes do mesmo se mudar para o FC Porto, no fim da temporada de 2014.

«É um profissional de excelência e como homem também o é, tudo está relacionado. Quis mandar-lhe um abraço depois do jogo com o Lourosa, no domingo, mas não pude por causa da azia que tive», explicou em jeito de brincadeira.

Ricardo Nunes confirmou a candidatura à presidência do Varzim nas próximas eleições, motivo que também levou Sérgio Conceição a deixar uma mensagem ao antigo atleta.

«Vai formar uma equipa forte para ter sucesso no Varzim, não tenho qualquer dúvida. O Ricardo é um vencedor na vida, tanto pessoal como profissionalmente, sou um admirador confesso. Ele passou por momentos mais complicados, mas soube ultrapassá-los. Fez uma época extraordinária na Académica, apesar das duras que lhe dei», acrescentou.