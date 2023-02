O treinador do Ac. Viseu, Jorge Costa, em declarações à Sport TV após a derrota com o FC Porto, por 1-0, nos quartos de final da Taça de Portugal:

«O que falha é o adversário com quem jogámos. No que tinha dito, já quando foi da Taça da Liga, que devíamos usufruir destes momentos, aí faltou-nos um pouco de ambição. Desta vez fomos mais atrevidos, o que é normal perante o nosso público e perante a experiência de Leiria, na qual aprendemos com alguns erros, não em termos de jogo bonito, mas como uma equipa que sabe fazer as coisas. Estivemos no jogo até ao último segundo. Seja lá o que for o sucesso até final da época, é isto. O nosso projeto passa um pouco por isto, não por uns quartos de final na Taça de Portugal ou uma Final Four da Taça da Liga, mas passa por isto, colocar Viseu no mapa. O nome do Académico é falado, os jogadores são valorizados pelo que estamos a fazer e pelo modo. Jogamos olhos nos olhos. Foi um espetáculo bonito, a minha primeira vez no Fontelo com tanta gente. Correu bem, tirando o resultado final. Temos de ser nós a fazer por isso. Deixo um apelo para que domingo, às 14h00, possamos ter uma moldura humana como hoje. Se custa mais cair na Taça de Portugal? Claramente, a Taça de Portugal tem algo de especial. Já não a disputo há muitos anos e não perdeu o encanto. Vejo-a e tem um encanto especial. Não nos fez mal nenhum sonhar e podia ter acontecido. Não ponho em causa o resultado ser justo ou não, mas podia ter caído para nós.»