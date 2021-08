Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, estive envolvido recentemente num acidente de viação na rotunda dos Produtos Estrela, nome popular de uns dos pontos mais movimentados da cidade do Porto, na fronteira com Matosinhos.



O técnico portista seguia ao volante do seu vistoso Bentley quando embateu no carro da frente.



Foi um toque ligeiro, sem consequência para os ocupantes dos dois veículos, mas despertou naturalmente a atenção dos automobilistas que circulavam naquela zona, na altura.



Sérgio Conceição saiu do seu carro, dialogou com a condutora do outro veículo e tudo ficou resolvido.



Um vídeo do acidente circula pelas redes sociais esta terça-feira, embora o acidente já tenha ocorrido na semana passada.