Se todos os portistas fizeram a festa no último sábado, pela conquista do 30.º campeonato, houve uma adepta que se sentiu especial em relação aos demais e não é caso para menos.

Mas, comecemos pelo início desta história de paixão ao clube. Sensivelmente duas semanas antes da celebração, o FC Porto recebeu o Vizela e ficou a apenas um ponto do título. O jogo tinha um cariz importante e tal ficou demonstrado aquando do momento da entrada das equipas em campo.

Nas bancadas do Dragão, uma jovem fã do emblema azul e branco não conteve as emoções e foi captada com as lágrimas no rosto, enquanto, a partir das colunas, se ouvia «Amor Eterno».

Essa adepta era Mariana, que nem o próprio clube deixou indiferente.

«Apareci no vídeo em que estava a chorar enquanto dava a música e comentei [a publicação]. As pessoas responderam ao meu comentário e o FC Porto entrou em contacto comigo pelo Instagram a pedir-me o número. Ligaram-me, fizeram algumas perguntas e explicaram que gostavam de me convidar para entregar a taça», conta em conversa com o Maisfutebol.

A música traduz «o sentimento de paixão». E não é difícil de perceber porque é que Mariana se identifica com os versos de Alberto Índio e Rodolfo Cardoso: «Sou FC Porto/já nasci assim», diz a letra.

«Tenho um grande amor ao FC Porto desde pequena. Desde que nasci, a minha família ensinou-me a ser do FC Porto, comecei a ver os jogos desde pequena. É um amor que vem de criança», explica, em jeito de justificação para as lágrimas que lhe correram no rosto.

No último sábado, então, esta jovem portista concretizou um sonho de larga parte dos apaixonados por futebol: entrou em campo com uma referência do clube – Helton - entregou a taça aos jogadores e, por breve momentos, pôde sentir o que é ser futebolista.

«É incrível, o campo e o estádio são muito maiores vistos do relvado. É uma sensação boa, toda a gente está a olhar para ti. A relva também é muito fofinha», brinca.

Num momento de confraternização, aproveitou para registar o dia passado com os ídolos e tirou várias fotografias, sobretudo com aqueles que a conquistaram pelo que fazem dentro das quatro linhas e torce para que permaneçam na Invicta.

«Espero que a época corra bem como esta. Se fosse possível, sermos campeões outra vez. Mas, se não formos, continuamos a ser o FC Porto. E também espero que não saem os meus jogadores preferidos: o Otávio e o Pepê. O treinador também é espetacular, infelizmente não o encontrei», lamenta.

Ora, a época ainda não terminou e o mote para a final da Taça de Portugal, diante do Tondela, está dado: «Vamos conseguir ganhar e vamos ser o FC Porto que somos sempre», vincou.