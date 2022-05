Um homem morreu e uma mulher ficou gravemente ferida durante os festejos do 30.º título de campeão nacional do FC Porto, junto ao Estádio do Dragão, como pode ler na CNN Portugal.

A vítima mortal, um homem de 31 anos, foi transportada ainda com vida para o Hospital de São João, mas acabou por não resistir aos ferimentos provocados por um ataque com uma arma branca.

O ferido grave, uma mulher de 28 anos, continua internada na mesma unidade hospitalar. Segundo fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto, à Agência Lusa, o adepto foi esfaqueado na Alameda do Dragão e a «mulher que o acompanhava, ao separar a briga, acabou esfaqueada também».

O alerta foi dado pelas 3h00 e, para já, desconhecem-se as causas das agressões. Os suspeitos estão em fuga. No local estava a PSP, que entretanto passou o caso para a Polícia Judiciária.