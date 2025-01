Os sócios do FC Porto aprovaram as suspensões dos sócios Fernando Saúl e Manuel do Bombo na Assembleia Geral Extraordinária que reuniou neste sábado 989 associados dos dragões no Dragão Arena.

Num dia em que foram deliberados os recurso apresentados das sanções aplicadas pelo Conselho Fiscal e Disciplinar, 591 sócios votaram a favor da manutenção da suspensões de seis meses aplicada a Manuel António Pinheiro de Barros, elemento dos Super Dragões conhecido como Manuel do Bombo e 581 entenderam também manter a suspensão de seis meses aplicada a Fernando Saúl, antigo oficial de ligação aos adeptos.

Refira-se que houve ainda 231 votos contra a decisão de suspensão de Manuel do Bombo e 227 contra o castigo aplicado a Fernando Saúl.