A votação da expulsão de sócios do FC Porto de Fernando Madureira («Macaco»), Sandra Madureira, Vítor Catão e Vítor Aleixo foi suspensa.

Os associados estão sujeitos a medidas de coação e, por isso, o presidente da Mesa da Assembleia Geral (AG), António Tavares, optou por não levar a discussão sobre a expulsão à AG Extraordinária.

Os estatutos do clube obrigam à comparência dos sócios, mas as medidas de coação impedem isso mesmo. Os arguidos solicitaram autorização judicial para comparecerem na reunião, mas o tribunal negou.

O antigo líder da claque «Super Dragões» está em prisão preventiva, enquanto a mulher e Vítor Aleixo estão proibidos de frequentar recintos desportivos- a AG vai decorrer no Dragão Arena. Já Vítor Catão, está em prisão domiciliária.

Se a expulsão destes quatro sócios já não será discutida e apreciada na manhã deste sábado (9h00), o mesmo não acontece com Manuel António Pinheiro de Barros (Manuel do Bombo) e Fernando Saúl. Os recursos apresentados pelos dois associados expulsos pelo Conselho Fiscal e Disciplinar do clube vão ser analisados na reunião.