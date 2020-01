O guarda-redes do FC Porto, Agustín Marchesín, foi eleito o melhor guarda-redes a atuar no principal campeonato português no mês de dezembro, anunciou esta segunda-feira a Liga.

O jogador argentino superou, com 36,81 por cento dos votos, o colega de posição do Benfica, Odysseas Vlachodimos (18,06 por cento), além do guardião do Vitória de Setúbal, Makaridze (15,28 por cento).

Marchesín é distinguido pelo quarto mês consecutivo, depois de setembro, outubro e novembro.

