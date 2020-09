O guarda-redes do Porto, Agustín Marchesín recebeu, esta manhã, no Olival, o prémio de melhor guarda-redes do ano da Primeira Liga, após votação dos treinadores e capitães.

O argentino de 32 anos assumiu-se como uma das peças-chave do título nacional conquistado pelos dragões e foi eleito o melhor do mês na sua posição por quatro ocasiões ao longo da temporada.

Em ano de estreia no Porto, Marchesín marcou presença em 31 partidas no campeonato e sofreu apenas 19 golos. Além disso, manteve a baliza dos dragões a zero em 18 jogos.