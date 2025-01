O FC Porto está a negociar com o Al Ahli por Galeno, segundo apurou o Maisfutebol. O valor final da eventual transferência ainda está a ser discutido entre os dois clubes.

O emblema da Arábia Saudita também tem interesse no espanhol Álex Baena, mas o Villarreal está a dificultar as conversas, por isso o nome do jogador portista ganhou força nos bastidores nas últimas horas.

O extremo brasileiro sempre esteve entre os jogadores com maiores possibilidades de saída desde a entrada de André Villas-Boas na presidência.

Na atual temporada, o camisola 13 azul e branco tem vivido de muitos altos e baixos. Falhou dois pénaltis no último jogo, no empate a um golo com o Santa Clara, no Dragão, para a Liga.

Aos 27 anos, Galeno, recorde-se, por muito pouco não foi negociado com o Al Ittihad, também da Arábia Saudita, no último mercado, numa transação de 50 milhões de euros. O acordo caiu por divergências entre o clube saudita e o Fundo Soberano Saudita.