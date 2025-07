Agora sim, é oficial. O Al Ain anunciou a saída de Fábio Cardoso, que regressa ao FC Porto após o empréstimo que terminou com a participação do clube no Mundial de Clubes.

Através das redes sociais, o emblema dos Emirados Árabes Unidos agradeceu o contributo do central português, que apontou um golo em 29 jogos pela equipa principal do Al Ain. «Muito obrigado ao jogador Fábio Cardoso. Após o fim do empréstimo ao Al Ain, desejamos-lhe tudo de bom na próxima temporada», pode ler-se.