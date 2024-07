O FC Porto apresentou a sua versão para 2024/25, pela primeira vez, à porta aberta, com a repetição daquilo que já havia feito nos jogos anteriores. Depois de triunfos sobre Sanjoanense, Desp. Chaves e Nacional, em que apontaram quatro golos, os dragões venceram o Al Arabi, do Qatar, por 4-0.

Recorde aqui o filme e os golos do jogo

O primeiro teste inserido no estágio da Áustria já mostrou algumas das ideias de Vítor Bruno e uma coisa é clara: há mesmo ouro na casa do dragão.

A equipa portista apresentou-se em 4-2-3-1, mas com algumas diferenças face àquilo que produzia na temporada passada. O duplo pivot foi composto por Marko Grujic e Nico González, enquanto Rodrigo Mora jogou na posição dez, um pouco à semelhança do que Pepê fazia na reta final da era Sérgio Conceição. Contudo, na esquerda alinhou Namaso, com tendência a vir para o meio. O mesmo aconteceu do lado contrário, com Romário Baró, que se juntou muitas vezes aos homens do miolo para ligar jogo.

Assim como a valia das duas equipas fazia prever, o FC Porto dominou o encontro por completo. Foi, digamos, um teste à capacidade ofensiva dos dragões, sem colocar verdadeiramente à prova a manobra defensiva.

Os azuis e brancos aproveitaram as debilidades dos qataris logo aos quatro minutos. Grujic fez um excelente passe no lado esquerdo, que colocou Namaso na cara do guarda-redes, e o avançado inglês não desperdiçou, ao finalizar rasteiro.

Apesar de continuar a mandar no jogo, o FC Porto abrandou um pouco o ritmo e só por volta da meia-hora voltou a acelerar. Grujic, de cabeça, ameaçou aos 29 minutos, antes de uma dupla ocasião de golo para os portistas.

Aos 35 minutos, Rodrigo Mora – voltou a mostrar que é um jogador muito inteligente nas entrelinhas a ligar o jogo – atirou de fora da área para uma defesa apertada do guardião dos qataris. Na sequência do lance, Nico González atirou à trave após cruzamento de Martim Cunha.

Vítor Bruno não fez qualquer alteração para a segunda parte, que começou tal e qual a primeira. Grujic já tinha ficado muito perto do golo logo aos 47 minutos, na sequência de um canto, mas o 2-0 apareceu quatro minutos depois do recomeço.

Toni Martínez, à procura de uma nova vida no FC Porto, surgiu na área, no lado direito e rematou cruzado. O guarda-redes do Al Arabi deu muito espaço no primeiro poste e permitiu que a bola entrasse.

Novamente após o golo, os dragões voltaram a abrandar e o Al Arabi conseguiu ter mais bola e chegar ao meio-campo adversário. Ainda assim, não houve qualquer ameaça à baliza portista.

Do outro lado, aconteceu o contrário. No pior momento do FC Porto no jogo, surgiu o 3-0. Rodrigo Mora temporizou no lado direito, esperou pela chegada de João Mário e o lateral cruzou atrasado, para a finalização de Nico González (61m), que voltou a mostrar credenciais na chegada à área.

Após o terceiro golo, chegou um carrossel de substituições. Vítor Bruno foi trocando todos os jogadores e apenas Samuel Portugal, David Carmo e Dinis Rodrigues não foram utilizados.

A última meia-hora de jogo foi jogada num ritmo mais lento, em clara toada de pré-temporada. Ainda assim, o FC Porto foi a tempo de dar contornos de goleada ao resultado, através de uma jogada de corredor central. O jogo interior, de resto, parece ser uma aposta clara para 2024/25.

Iván Jaime tirou um adversário do caminho, combinou com André Franco, que deu de primeira para Fran Navarro, e o ex-Gil Vicente, com um toque subtil, assinou o terceiro golo nesta pré-época.

O FC Porto prossegue a preparação já na próxima sexta-feira, com um novo teste de preparação, desta feita diante do Áustria de Viena.