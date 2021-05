Moussa Marega recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de despedida do FC Porto.

O avançado maliano, que assinou pelo Al Hilal, da Arábia Saudita, a "custo zero", começa por expressar «sincera gratidão a toda a nação portista, adeptos, jogadores, equipa técnica, staff e membros da direção deste grande clube».

«Em particular, agradeço ao presidente e ao mister Sérgio Conceição, que sempre me ajudaram e apoiaram em todos os momentos», acrescenta depois.

Marega garante que nunca irá esquecer os cinco anos com a camisola do FC Porto, clube ao qual deseja sucessos, mas a terminar deixa um lamento.

«Não esperava uma saída como esta, que me deixa um pequeno gosto amargo e que lamento, mas vou guardar apenas os bons momentos que passámos juntos e que são mais do que muitos. O FC Porto tornou-se o meu clube do coração e no meu coração ficará para sempre», conclui.