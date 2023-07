O pagamento da primeira parcela da transferência de Alan Varela é hoje o principal obstáculo na negociação entre FC Porto e Boca Juniors. O Maisfutebol apurou que o emblema de Buenos Aires quer receber de imediato uma primeira tranche de três milhões de euros. Os dragões, entretanto, tentam empurrar o primeiro depósito para setembro.

A venda do jovem médio argentino está encaminhada desde a semana passada, num valor global (fixos e variáveis) que gira em torno de 10 e 11 milhões de euros. O Boca ainda conseguiu assegurar 20% de mais-valia, tendo antes, recorde-se, tentado ficar com mais: 30%.

Já há também um acordo entre Varela e FC Porto para um contrato válido por cinco épocas (até junho de 2028). O jogador, inclusive, já se despediu dos companheiros de equipa e dos adeptos xeneizes.

Aos 22 anos, Alan Varela é visto por Sérgio Conceição como o substituto ideal no meio-campo do colombiano Mateus Uribe, que não renovou contrato com o FC Porto e acabou por rumar ao Al Sadd, do Qatar.